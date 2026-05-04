Пензенская санавиация совершила первый в году вылет

В понедельник, 4 мая, пензенская санитарная авиация совершила первый в этом году экстренный вылет.

Помощь потребовалась 2 пациентам с острой коронарной патологией из Каменской центральной районной больницы имени Г. М. Савельевой.

Вертолет стал для них реальным шансом на спасение и полноценную жизнь без инвалидности, отметили в областном минздраве. Больных доставили в сосудистый центр пензенской больницы № 6 максимально быстро, сэкономив время.

«Оба пациента перенесли перелет без осложнений. Сейчас они находятся в надежных руках специалистов клинической больницы имени Г. А. Захарьина, где им будет оказана вся необходимая высокотехнологичная помощь», - сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог областной станции СМП Алексей Каденков.

К вылетам санавиацию подготовили заблаговременно. 30 апреля вертолет проверили на предмет готовности к эксплуатации (техническое состояние, функционал навигационного оборудования и систем жизнеобеспечения). Медперсонал прошел инструктаж.