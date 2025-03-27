В Пензе рассматривают возможность изменить маршрут № 34

27.03.2025 | 15:15

Жители Пензы просят сделать подвозящий маршрут от микрорайона КПД до Центрального рынка, а схему движения 34-го автобуса пересмотреть - вместо КПД направить на Север. Тему подняли в четверг, 27 марта, в прямом эфире, организованном ЦУРом.

Начальник ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» Лариса Панкова пояснила: вопрос находится в стадии проработки.

«Рассматриваем возможность организовать подвозящий маршрут и изменить схему движения 34-го», - заверила она.

Для этого требуется не только финансирование из бюджета, но и увязка с другими городскими маршрутами общественного транспорта.

«Это работа комплексная и объемная, требует изучения пассажиропотока. Она проводится, и до конца года мы планируем провести оптимизацию этих маршрутов», - сообщила Лариса Панкова.

В свою очередь министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев добавил, что дал поручения двум управлениям - транспорта и перевозок - разработать мероприятия на 2025, 2026 и 2027 год, которые позволят кардинально решить наиболее волнующие пензенцев вопросы и значительно улучшить движение общественного транспорта.

«Там и перевод на регулирование, и приобретение перевозчиками достаточного количества автобусов. Город должен произвести ремонт и оснащение инфраструктур дорог, по которым движется транспорт. Есть и вопросы работы с водителями и кондукторами - чтобы меньше было жалоб на их поведение», - перечислил министр.

Он добавил, что реализация намеченных мер будет зависеть от наполнения бюджета.

«Это целый комплекс вопросов, связанных не только с транспортом, но и с инфраструктурой», - заключил Александр Гришаев.