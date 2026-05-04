В Камешкирском районе на месяц закрыли один из мостов

В понедельник, 4 мая, в Камешкирском районе закрыли движение по мосту через Озерный пруд. Об этом предупредили в областном минстрое.

Речь идет об участке на 33-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино - граница области.

Решение было принято для обеспечения безопасности участников движения. Ограничение продлится месяц - до 12:00 4 июня.

«Организован объезд участка по автомобильным дорогам Пенза - Шемышейка - Лопатино и Городище - Шемышейка», - уточнили в минстрое.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Камешкирском районе приведут в порядок южный переход, сооруженный на подъезде к Русскому Камешкиру более 50 лет назад. Специалисты обновят опоры железобетонной конструкции, балки пролетных строений, мостовое полотно, пешеходные зоны.

