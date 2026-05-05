Пензенец предпринял отчаянную попытку познакомиться с девушками

В Пензе 26-летний мужчина в надежде устроить личную жизнь влез через окно на первом этаже в общежитие в Октябрьском районе. Нарушителя задержали росгвардейцы.

Пензенец проник в здание в половине третьего ночи. Сотрудница охраны нажала тревожную кнопку.

К приезду росгвардейцев мужчина скрылся, но его обнаружили, обследовав близлежащую территорию. Пензенец находился на железнодорожном переходе неподалеку от общежития. Заметив бойцов вневедомственной охраны, он снова попытался уйти, но был задержан.

От мужчины шел резкий запах алкоголя.

«В ходе беседы он пояснил, что проник в общежитие из-за «желания познакомиться с девушками», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Нарушителя порядка доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.