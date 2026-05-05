Глава Пензы собирается дежурить в День Победы

В Пензе 9, 10 и 11 мая организуют дежурства сотрудников городской администрации. В областном центре усилят аварийные бригады.

Кроме того, если погода останется теплой, в планах - провести противопожарные рейды и обойти водоемы, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, рассказали в мэрии.

Глава города Олег Денисов собирается дежурить все 3 праздничных дня.

«Также к этой работе нужно привлечь заместителей главы администрации. Понятно, что управление культуры, спорткомитет и другие органы местного самоуправления, главы районных администраций задействованы в мероприятиях. Руководители отделов в городской администрации также остаются на связи, чтобы в случае нештатных ситуаций все вопросы оперативно решались на местах», - отметил Денисов на совещании в городской администрации.

В Пензе в День Победы пройдут традиционные мероприятия у Монумента воинской и трудовой славы. Также в городе организуют ярмарки, акции, концерты, а вечером запустят салют.