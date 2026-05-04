5 мая в Пензенской области ожидается комфортная погода

5 мая в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +4...+9 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +20...+25. К ночи на среду прогнозируется +6...+11, осадков также не ожидается.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется в поле повышенного атмосферного давления.

Жителей региона ждет по-летнему теплая и малооблачная погода.