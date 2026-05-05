В Пензе украсили трансформаторные подстанции

В Пензе на трансформаторных подстанциях сделали рисунки, посвященные Дню Победы.

Всего таким образом украсили три объекта: у дома № 118 на улице Терновского, № 30 на Баумана, № 134 на проспекте Победы.

Настенные рисунки сделали коллективы детских художественных школ № 3, 2 и 1 соответственно. Для работ использовался единый эскиз.

«Данная акция проводится второй год подряд. Она направлена на сохранение памяти о героическом подвиге советского народа, отстоявшего свободу и независимость страны», - рассказали в городской администрации.

Ранее сообщалось, что город благоустраивают к 9 Мая. Так, сотрудники МБУ «Пензавтодор» побелили надписи из камня, украшающие городские газоны.

