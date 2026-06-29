Железнодорожная компания заплатит за порчу земель на станции Чаис

За порчу земель на станции Чаис в селе Павловка Никольского района Пензенской области железнодорожную компанию оштрафовали на 40 000 рублей.

ЧП случилось 13 декабря 2025 года. На станции столкнулись локомотив и грузовой поезд, в результате с рельсов сошли 23 цистерны, заполненные мазутом.

Нефтепродукт разлился на площади 1 000 кв. м. Объем загрязненной почвы превысил 17 000 тонн.

Экологический ущерб составил более 26 млн рублей. Взыскать его намерены с ОАО «РЖД», иск в столичный суд направили в конце мая.

Кроме того, компанию хотят обязать провести рекультивацию земельного участка.