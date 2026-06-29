С начала года пензенские врачи выявили 306 случаев рака

За 5 месяцев 2026 года в ходе диспансеризации пензенцев старше 18 лет медики выявили 306 случаев рака.

В частности, у 63 женщин нашли рак молочной железы, у 59 человек - рак кожи, у 29 мужчин - рак предстательной железы.

Всего диспансеризацию прошли около 400 000 человек. Из них 242 000 обследовались в числе разных групп взрослого населения, 74 000 проверили репродуктивное здоровье, 29 000 - состояние после перенесенного ковида (углубленная диспансеризация).

Профилактические медосмотры люди старше 18 лет могут проходить ежегодно, диспансеризацию - 1 раз в 3 года (в 18-39 лет) и ежегодно (после 40). Кроме того, мужчинам и женщинам 18-49 лет необходимо оценивать свою способность к деторождению, напомнили в областном минздраве.

За весь 2025 год при диспансеризации выявили 811 новых случаев злокачественных новообразований. Самым частым диагнозом стал рак кожи, на втором месте - опухоли молочных желез, на третьем - легких.