Раскрыт новый способ дестабилизации обстановки в регионе

Мошенники придумали новый способ дестабилизации обстановки в Пензенской области. О нем рассказали в региональном УФСБ РФ.

Злоумышленники присылают через мессенджеры или сайты знакомств сообщения, в которых спрашивают у собеседников места учебы или работы с указанием точных адресов.

Войдя в доверие, аферисты заявляют, что по данным объектам будет нанесен удар с территории Украины с помощью БПЛА.

Затем мошенники звонят будущим жертвам и, представляясь сотрудниками полиции или ФСБ, требуют прекратить общение с врагом. Запугав собеседника, они вынуждают его передать информацию о крупных региональных предприятиях, вывести из строя объекты военной, транспортной, топливной или банковской инфраструктуры.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», - обратилось к населению областное УФСБ России.