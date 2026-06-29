На улице Пушкина в Пензе приведут в порядок подпорную стенку

Общество

На улице Пушкина в Пензе приведут в порядок подпорную стенку
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На улице Пушкина в Пензе отремонтируют подпорную стенку, размещенную вдоль проезжей части у дома № 1 на Кулакова. Речь идет о здании, в котором находится отдел миграционной службы.

Старую железобетонную конструкцию частично разберут и, укрепив, сложат заново, поверхности оштукатурят и покрасят, металлические элементы покроют грунтовкой и краской с каучуком.

За работы городское управление ЖКХ готово заплатить 2 067 307 рублей. Сейчас на портале госзакупок принимаются заявки от потенциальных поставщиков.

Ремонт должен быть выполнен до 17 августа включительно.

Ранее сообщалось, что в Пензе также займутся восстановлением подпорной стенки у «Грота» (на углу улиц Московской и Карла Маркса). Региональное министерство охраны памятников истории и культуры выдало разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ.

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