Жителей Пензенской области ждет рабочая неделя без осадков

На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области установится летняя и солнечная погода, заявили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 29 июня.

«Это будет связано с влиянием поля повышенного давления», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, в период с 30 июня по 3 июля осадки маловероятны.

«Температурный режим продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса», - уточнила Ания Антонова.

Так, в дневное время к концу рабочей недели воздух разогреется до +30 градусов, по ночам будет минимум +9.