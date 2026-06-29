Жителей Пензенской области ждет рабочая неделя без осадков

Общество

Жителей Пензенской области ждет рабочая неделя без осадков
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На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области установится летняя и солнечная погода, заявили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 29 июня.

«Это будет связано с влиянием поля повышенного давления», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, в период с 30 июня по 3 июля осадки маловероятны.

«Температурный режим продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса», - уточнила Ания Антонова.

Так, в дневное время к концу рабочей недели воздух разогреется до +30 градусов, по ночам будет минимум +9.

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