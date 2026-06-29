В домах кузнечан на 2 недели отключили горячую воду

С понедельника, 29 июня, в домах большинства кузнечан отключили горячую воду. Об этом сообщила городская администрация со ссылкой на МКП «Теплосеть».

Речь идет об объектах, ресурс в которые поступает от источника ТЭЦ-3 (основной).

Причина традиционна - проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.

«Данное мероприятие необходимо для того, чтобы выявить слабые места в трубопроводах и своевременно их устранить перед запуском в следующий отопительный сезон 2026-2027 годов», - пояснили в мэрии.

Горячей воды не будет вплоть до 13 июля.