В Пензе из-за прогноза погоды усилят мониторинг зон отдыха у воды

В Пензе усилят мониторинг зон отдыха у воды. Такое поручение глава города Олег Денисов дал, сославшись на прогноз погоды.
«На этой неделе ожидаем повышение температуры, а значит, - больше людей у воды. Необходимо увеличить рейды по местам отдыха, информировать об опасности купания в запрещенных местах. Особое внимание - детям. Ребята не должны быть у воды без взрослых», - процитировала чиновника пресс-служба мэрии.
Главное - предупредить несчастные случаи.
Ранее синоптики заявили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области благодаря влиянию поля повышенного давления установится летняя и солнечная погода. Температурный режим продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.
Как уже сообщалось, в черте Пензы организована работа 10 спасательных постов. Речь идет о следующих водоемах:
- река Вядя (Светлая Поляна);
- Старая Сура - в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);
- река Сура - вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева, в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III), и ул. Литвинова (КПД);
- озеро Красный Куст (Барковка);
- пруд Засека (в 350 м северо-западнее одноименного ресторана);
- Земляничный пруд (Заря);
- Верхний пруд у больницы № 6 имени Захарьина.