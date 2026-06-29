В Пензе из-за прогноза погоды усилят мониторинг зон отдыха у воды

В Пензе усилят мониторинг зон отдыха у воды. Такое поручение глава города Олег Денисов дал, сославшись на прогноз погоды.

«На этой неделе ожидаем повышение температуры, а значит, - больше людей у воды. Необходимо увеличить рейды по местам отдыха, информировать об опасности купания в запрещенных местах. Особое внимание - детям. Ребята не должны быть у воды без взрослых», - процитировала чиновника пресс-служба мэрии.

Главное - предупредить несчастные случаи.

Ранее синоптики заявили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области благодаря влиянию поля повышенного давления установится летняя и солнечная погода. Температурный режим продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Как уже сообщалось, в черте Пензы организована работа 10 спасательных постов. Речь идет о следующих водоемах:

- река Вядя (Светлая Поляна);

- Старая Сура - в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);

- река Сура - вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева, в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III), и ул. Литвинова (КПД);

- озеро Красный Куст (Барковка);

- пруд Засека (в 350 м северо-западнее одноименного ресторана);

- Земляничный пруд (Заря);

- Верхний пруд у больницы № 6 имени Захарьина.