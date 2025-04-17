В Кузнецке девушка на «Ладе-Гранте» сбила ребенка

17.04.2025 | 11:55

Вечером в среду, 16 апреля, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 18:10 напротив дома № 152 на улице Белинского 20-летняя девушка, ехавшая за рулем «Лады-Гранты», сбила мальчика 2019 года рождения.

Маленький пешеход получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

В этот же день в Бессоновском районе случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе ребенок. На дороге между селами Чемодановка и Васильевка столкнулись Daewoo Matiz, Audi A6 и «Лада-Гранта».