В Верхнем Ломове подросток погиб под колесами автомобиля

12.04.2025 | 09:55

Вечером в пятницу, 11 апреля, в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 21:56 напротив дома № 46 на улице Советской 50-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai наехал на 14-летнего подростка.

Несовершеннолетний пешеход скончался на месте от травм.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды управления ГАИ УМВД России по Пензенской области.

10 апреля в Никольске водитель ВАЗ-2105 насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Трагедия произошла, когда женщине оставалось пройти до конца проезжей части лишь несколько шагов.