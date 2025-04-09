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Общество

Пензенцы ломают ребра во время поездок на электросамокатах

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С наступлением устойчивой теплой погоды пензенцы стали обращаться к врачам с травмами, полученными при падении с электросамокатов.

«Мы видим и ушибы, и ссадины, и переломы ребер, пальцев кисти, но бывают и тяжелые случаи, вплоть до реанимации», - рассказал и. о. заведующего отделением травматологии № 1 больницы им. Г. А. Захарьина Константин Олейниченко.

По его словам, чаще всего доставляют пензенцев в возрасте от 18 до 45 лет. При этом каждый второй пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в медучреждении.

Нередко самокатчики не только страдают сами, но и травмируют других, становясь виновниками ДТП.

Так, вечером 1 апреля возле отделения Центрального банка РФ на улице Кирова две пензячки, ехавшие на одном электросамокате по тротуару, врезались в 59-летнюю женщину и 70-летнего мужчину. Все четверо упали на асфальт. Пешеходы получили травмы, им понадобилась помощь врачей.

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