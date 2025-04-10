Перевозчиков хотят штрафовать за опоздание общественного транспорта

10.04.2025 | 07:58

На заключение Правительства РФ направлено предложение депутатов Госдумы штрафовать перевозчиков за нарушение расписания общественного транспорта. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас на законодательном уровне не предусмотрена административная ответственность за опоздание транспорта. Авторы инициативы считают необходимым установить срок задержки отправления, после которого перевозчиков будут бить рублем.

Для городского транспорта этот интервал должен составлять 15 минут, для пригородного - 30 минут, для междугороднего - 1 час, для международных автобусных рейсов - 4 часа.

Согласно законопроекту, штрафы за задержанный рейс составят для должностных лиц от 3 000 до 5 000 рублей, для ИП - от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц - от 10 000 до 30 000 рублей.

Исключением станут случаи, если задержка произошла по причинам, не зависящим от перевозчика.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта поможет снизить количество случаев опоздания общественного транспорта и позволит пассажирам увереннее планировать поездки.

В Пензе в 2024 году перевозчики, отвечающие за работу общественного транспорта, в общей сложности были оштрафованы на 24 млн рублей. Компании, работающие по регулируемому тарифу, не соблюдали условия контракта, в частности нарушали интервал движения.

Сейчас по регулируемому тарифу работает менее 50% пензенского транспорта. Планируется повысить показатель так, чтобы он перевалил за эту отметку.

Глава областного минстроя Александр Гришаев периодически лично проверяет работу общественного транспорта и общается с пассажирами. Чаще всего он слышит нарекания на нарушение графика работы и отсутствие машин по вечерам.