В Пензе перевозчиков оштрафовали на 24 млн рублей

27.03.2025 | 21:28

В Пензе в 2024 году общая сумма штрафов, наложенных на перевозчиков, составила 24 млн рублей. Компании, работающие по регулируемому тарифу, не соблюдали условия контракта, например нарушали интервал движения.

Об этом в четверг, 27 марта, во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте», рассказал министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев. По его словам, штрафы - мера воздействия на перевозчиков, работающих по контракту.

«На те маршруты, которые не попали под регулирование, кроме предписаний воздействовать можем только, так сказать, внушением. А где регулирование, там солидные штрафы», - отметил чиновник.

Александр Гришаев добавил, что сейчас менее 50% пензенского транспорта работает по регулируемому тарифу. В планах - повысить показатель так, чтобы он перевалил за эту отметку.

«Тогда уже можно управлять и спросить, почему тот или иной маршрут идет с нарушением», - заявил министр.