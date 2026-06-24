25 июня в Пензенской области снова будет прохладно

Общество

25 июня в Пензенской области снова будет прохладно
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В четверг, 25 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. В прогнозе снова кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг будет +8...+13 градусов, преимущественно без осадков.

Днем уличные термометры покажут +18...+23. В ночь на пятницу похолодает до +9...+14 градусов, в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 25 июня - Петр Солнцеворот. На Руси говорили, что солнце поворачивается на зиму, а лето - на жару.

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