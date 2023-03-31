Подсчитано число ветеранов Великой Отечественной войны в области

31.03.2023 | 11:16

Вместе с апрельской пенсией инвалиды и участники Великой Отечественной войны Пензенской области получат выплату в 10 000 рублей ко Дню Победы. Речь идет о 126 ветеранах.

«В Пензенской области ежегодную выплату получат 126 ветеранов войны, в том числе 21 инвалид войны, 105 участников», - уточнил на брифинге в пятницу, 31 марта, управляющий отделением Социального фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Выплата предоставляется без заявления, на основании тех данных, которые имеются у фонда.

Труженикам тыла или жителям региона, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», деньги не полагаются.

Как пояснили в соцфонде, согласно указу Президента РФ выплату ко Дню Победы получают непосредственные участники Великой Отечественной войны, подпольных организаций, партизаны, военнослужащие частей, не входивших в состав действующей армии, те, кто получил медаль «За оборону Ленинграда».