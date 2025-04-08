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Общество

Пассажиры маршрутки № 12 могли не выходить в окно

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В региональном минстрое прокомментировали ситуацию с маршруткой № 12. Во вторник, 8 апреля, пассажиры покинули ее нестандартным способом из-за заклинившей двери.

После появления в Сети кадров, на которых люди вылезают из салона через окно, в министерство вызвали перевозчика.

По его информации, в транспорте отказало электрооборудование, тем не менее задняя дверь (запасной выход) была в исправном состоянии. Ее не успели открыть вовремя из-за опущенного механического блокиратора, но затем проблему решили и часть людей смогла покинуть салон нормально.

«В настоящее время перевозчиком организован инструктаж водительского состава маршрута о порядке действий в подобных ситуациях», - пояснили в минстрое.

Это не первый случай, когда пензенцы выходят из транспорта не так, как обычно. В прошлом году пассажиры маршрутки № 9м вынуждены были перелезать через высокие спинки передних сидений и выбираться через дверь рядом с ними, потому что основная сломалась.

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Источник — фото группы «ЧП Пенза»
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