Пензенцам пришлось вылезать из маршрутки через окно

В необычной ситуации оказались пассажиры одной из пензенских маршруток - из-за заклинившей двери им пришлось покидать микроавтобус через окно.
Кадры с места появились в Сети во вторник, 8 апреля. Автор ролика утверждает, что это произошло в поселке Монтажном, в маршрутке № 12.
На видео запечатлен салон микроавтобуса. Поочередно в окно на главной двери вылезают женщины, с улицы их принимают люди в форме судебных приставов.
«Заклинило боковую и заднюю двери», - пояснил очевидец.
Это не первый случай, когда пензенцы покидают транспорт нестандартным способом. В прошлом году пассажиры маршрутки № 9м вынуждены были перелезть через высокие спинки передних сидений и выбраться через дверь рядом с ними, потому что главная сломалась.
«На просьбу открыть запасной выход водитель заявил: «Он не работает». И на просьбу вызвать 112 никто не отреагировал. Пассажиры отшучивались о ситуации: «Хорошо хоть, не горим», - описал тогда случившееся горожанин.
Источник видео и фото - «ЧП Пенза».
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