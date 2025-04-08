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Глас народа

Пензенцам пришлось вылезать из маршрутки через окно

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В необычной ситуации оказались пассажиры одной из пензенских маршруток - из-за заклинившей двери им пришлось покидать микроавтобус через окно.

Пензенцам пришлось вылезать из маршрутки через окно

Кадры с места появились в Сети во вторник, 8 апреля. Автор ролика утверждает, что это произошло в поселке Монтажном, в маршрутке № 12.

На видео запечатлен салон микроавтобуса. Поочередно в окно на главной двери вылезают женщины, с улицы их принимают люди в форме судебных приставов.

Пензенцам пришлось вылезать из маршрутки через окно

«Заклинило боковую и заднюю двери», - пояснил очевидец.

Это не первый случай, когда пензенцы покидают транспорт нестандартным способом. В прошлом году пассажиры маршрутки № 9м вынуждены были перелезть через высокие спинки передних сидений и выбраться через дверь рядом с ними, потому что главная сломалась.

«На просьбу открыть запасной выход водитель заявил: «Он не работает». И на просьбу вызвать 112 никто не отреагировал. Пассажиры отшучивались о ситуации: «Хорошо хоть, не горим», - описал тогда случившееся горожанин.

Источник видео и фото - «ЧП Пенза».

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