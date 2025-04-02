На 9 Мая в Пензе запланировали праздничный фейерверк

02.04.2025 | 15:38

В этом году в Пензе запланирован праздничный фейерверк на 9 Мая. Его проведут на набережной Суры, у стелы «Росток», сообщила PenzaInform.ru и. о. начальника управления культуры Наталья Гоголева.

В 2024-м 20-минутный салют также был в планах, но 2 мая губернатор Олег Мельниченко объявил о его отмене.

«Представители ветеранских и общественных организаций («Союз ветеранов Афганистана», «Солдатская мать», «Боевое братство») вместе с близкими участников СВО обратились ко мне с просьбой не проводить в этом году праздничные салюты. Выделенные на них средства предлагается направить на поддержку наших бойцов в зоне спецоперации. Считаю это справедливым, принято решение отменить в День Победы проведение салютов и фейерверков», - пояснил он.

В 2023 году 20-минутный салют на 9 Мая обошелся в 1 млн 200 тысяч рублей. Он проводился со смотровой площадки на Западной Поляне для тех, кто собрался на Юбилейной площади. Над головами пензенцев прогремело 680 залпов. Высота разрывов пиротехнических изделий достигала 220 метров.

Со Дня России и Дня города в 2023 году салюты в Пензе снова стали проводить на набережной.