В Пензе изменили схему движения маршруток № 26

04.12.2024 | 10:55

С декабря в Пензе изменилась схема подвозящего маршрута № 26: по просьбам горожан он продлен до остановки «ЖК «Илмари». По расписанию микроавтобусы должны подъезжать к ней в 6:50, 17:10 и 19:10.

Ранее конечным пунктом была «Школа № 62».

«В утреннее время от ЖК «Илмари» автобус отправляется в 6:50 и через остановку «Школа № 62» следует в микрорайон Окружная (по маршруту). В вечернее время, чтобы добраться до ЖК «Илмари», необходимо сесть в автобус маршрута № 26 на остановках в микрорайоне Окружная в районе 16:40 и 18:40», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

При этом подчеркивается, что такое расписание является первоначальным и может быть скорректировано исходя из пассажиропотока и потребностей жителей ЖК «Илмари».

Микроавтобусы № 26 начали курсировать летом. Их путь пролегал от школы № 62 (корпус на Пермской) до улицы Кижеватова: по Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

Жители улицы Зеленодольской и ЖК «Илмари» давно просили продлить этот маршрут, чтобы хоть как-то улучшить транспортное сообщение между микрорайонами, и наконец их услышали. Стоимость проезда в подвозящих микроавтобусах - 10 рублей.