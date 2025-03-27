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Общество

Исчезновение 5 маршрутов в Пензе объяснили

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Исчезновение нескольких маршрутов399485 в Пензе связано с тем, что перевозчики не могут окупить свои затраты на них, заявил в четверг, 27 марта, во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте», глава минстроя Александр Гришаев. Речь идет о № 99, 17, 24, 49 и 68.

«Раньше можно было так: есть пассажиропоток или нет пассажиропотока - транспорт все равно идет по расписанию, и не важно, терпит ли убытки то предприятие. Оно было государственным. Сейчас частники являются перевозчиками, и они смотрят: есть пассажиропоток - значит, можно организовать движение», - пояснил Гришаев.

Он указал, что на исчезнувших маршрутах пассажиропотока нет. Поэтому никто из перевозчиков не изъявил желания работать на них.

«Несколько раз проводило закупки управление по перевозкам, но желающих не нашлось, поскольку эти маршруты нерегулируемые, они находятся на самоокупаемости. Просто бизнесу невыгодно», - подвел итог министр.

Начальник ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова добавила, что у всех исчезнувших маршрутов «есть дублирование».

«Есть альтернатива. По 17-му маршруту это в первую очередь 105-й троллейбус. По маршруту № 99 это 93-й автобус. Для 68-го также есть альтернатива», - отметила она.

Панкова указала, что транспортное обслуживание в Пензенской агломерации соответствует нормам социального стандарта, согласно которому по пути следования из одной точки в другую допустимо делать не более 1 пересадки.

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