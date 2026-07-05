Приставы окажут пензенцам правовую помощь

Общество

Приставы окажут пензенцам правовую помощь
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С понедельника, 6 июля, начнется Всероссийская неделя правовой помощи. Жителям Пензенской области ее окажут, в частности, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

С 6-го по 10-е число во всех подразделениях УФССП пройдут дни открытых дверей.

8 июля с 14:00 до 15:00 будет действовать горячая линия. Желающие получить консультации по исполнительным процедурам, в том числе применению принудительных мер, смогут задать свои вопросы по телефону 90-65-82.

9-го числа с 13:00 до 16:00 в управлении состоится личный прием граждан. Там будут ждать всех, кому необходима помощь в юридических вопросах. Предварительная запись - по номеру 90-65-79.

Особое внимание будет уделено оказанию правовой поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, уточнили в УФССП.

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