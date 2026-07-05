6 июля в центре и 3 микрорайонах Пензы отключат свет

В понедельник, 6 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, в Согласии, Райках и Цыганском поселке.

С 8:30 до 10:00 приостановится снабжение дома № 17 на улице Марата и участка № 2/190 в СНТ «Заря» (Согласие), с 9:00 до 12:00 - на Пушкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

С 10:00 до 12:00 без света останутся:

- ул. Марата, 184, 189;

- ул. Поимская, 17, 18, 20, 20а;

- 1-й Поимский пр-д, 1, 3-9, 13-24, 26, 32; 2-й Поимский пр-д, 1-8, 10, 12/19, 16, 18, 20, 22;

- СНТ «Заря», 2/93, 2/149; уч.: 2/66 - 2/69, 2/74, 2/140, 2/146 - 2/148, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/167, 2/169 - 2/175, 2/178, 2/179, 2/181, 2/182, 2/186, 2/187, 2/195.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- Солдатская, 37, 39, 41;

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 13:00 до 15:30 электричество не будут подавать в дома на Кирова, 67, 69, 71, и Славы, 3.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.