6 июля пензенцам лучше взять с собой зонты

6 июля зной в Пензенской области спадет, установится переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник термометры покажут +12...+17 градусов. Днем воздух разогреется до +22...+27.

К следующей ночи снова станет прохладно - не выше +12...+17. К вероятности грозы прибавится риск града.

В течение суток будет дуть устойчивый юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. К вечеру он немного усилится - до 8-13 м/с.

Синоптики уже предупреждали, что в начале рабочей недели в регион начнет поступать более прохладная воздушная масса и температура спадет.