Схему движения по ул. Терновского в Пензе изменят на месяц

С понедельника, 6 июля, будет частично перекрыто движение по улице Терновского в районе перекрестка с Ростовской. Об этом предупредили в управлении капитального строительства.

Ограничение связано с работами по прокладке нового водопровода от Терновки до улицы Измайлова.

Все этапы - устройство камеры, врезку водопровода в действующие сети, восстановление благоустройства - планируют завершить в течение месяца.

Водителям предстоит учесть изменения при составлении маршрутов.

10 июня глава Пензы Олег Денисов отметил, что строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова приближается к экватору. На тот момент было протянуто около 1 600 метров трубы.