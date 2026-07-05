В регионе выявили высокий риск инсультов у населения

Общество

В регионе выявили высокий риск инсультов у населения
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Пензенская область попала в число регионов с высоким риском хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования, проведенного Минздравом, опубликованы в журнале «Социальные аспекты здоровья населения».

Специалисты разделили 85 регионов России на 4 кластера, ориентируясь на профиль расстройств и ситуацию с квалифицированными медицинскими кадрами.

Пензенская область числится во втором (всего - 25 регионов), который исследователи условно поименовали «сердечно-сосудистым». Риск развития артериальной гипертензии, инсультов и ишемической болезни сердца здесь выше, чем в среднем по стране.

При этом доля населения старшего возраста, обеспеченность амбулаторной медицинской помощью, охват профосмотрами и диспансеризацией лучше по сравнению с первой группой и сопоставимы с третьей, в целом - на среднем уровне.

Первая группа (6 регионов) характеризуется самыми высокими показателями риска по всем категориям и серьезным кадровым дефицитом. Третья позиционирована как «онкологическая» (26 позиций в списке, Пензенской области там нет), четвертую составили 28 субъектов Федерации, признанные благополучными.

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