Жилищные субсидии рассчитают по новым нормативам

Минстрой России утвердил новые нормативы расчета стоимости жилплощади для субсидий, которые будут действовать в 3-м квартале 2026 года. Приказ размещен на правовой платформе «Гарант».

В целом по стране цена квадратного метра повысилась до 123,7 тыс. рублей (+6%). Отдельно для каждого региона установлены свои лимиты. В Пензенской области единица жилплощади оценена в 91 003 рубля (в 2-м квартале было 89 469, +1,71%).

На основе установленных нормативов будут рассчитываться социальные выплаты гражданам на покупку или строительство жилья.

Право на господдержку есть у военнослужащих, молодых семей, бюджетников и участников программ переселения из аварийного жилья. Метраж строго фиксирован: 33 «квадрата» - для одиноко проживающих граждан, 42 - для 2 бездетных супругов, по 18 на человека - для семей, где есть хотя бы 1 ребенок.

Параметры могут изменяться в отдельно взятом регионе. В Пензенской области они не отличаются от общеустановленных.

Стоимость квадратного метра определяется после обработки данных Росстата об уровне цен на рынке жилья по средневзвешенной цене в первичном и вторичном сегментах.