Смартфоны с измененными IMEI будут выявлять по базам данных

Общество

Смартфоны с измененными IMEI будут выявлять по базам данных
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В Минцифры подготовили для операторов связи правила передачи IMEI (уникальных идентификаторов мобильных устройств) в единую государственную базу.

Новшество введено с целью выявления смартфонов с измененными (поддельными) серийными номерами. Таким образом планируется пресечь нелегальный импорт, упростить блокировку запрещенных гаджетов и усилить борьбу с кибермошенничеством, говорится на официальном сайте ведомства.

В реестре будут храниться IMEI устройства, его статус («разрешен», «запрещен», «не зарегистрирован»), дата регистрации и сведения об операторе связи. Доступ к данным получат кроме операторов Роскомнадзор, Федеральная таможенная служба и прочие уполномоченные органы.

В общем случае запись появится в базе автоматически - как только оператор зафиксирует устройство в сети. Но если аппарат приобретен за границей и привезен владельцем лично, придется регистрировать его самостоятельно через портал госуслуг.

В телефонах, не внесенных в реестр, не будут работать сим-карты.

Запуск системы запланирован на 1 марта 2027 года, функционировать она станет до 1 марта 2033 года.

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