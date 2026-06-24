Мошенники вновь начали действовать от имени поликлиник

В Пензенской области зафиксировали случаи рассылки фейковых сообщений от имени медицинских учреждений. Аферисты просят жителей подтвердить прикрепление к поликлинике, перейдя по подозрительным ссылкам, предупредили в региональном минздраве.

Цель злоумышленников - получить доступ к личным данным или аккаунту на портале госуслуг.

«Все официальные процедуры проходят только через единый портал государственных и муниципальных услуг ЕПГУ («Госуслуги») или при личном обращении. Медицинские организации не запрашивают подтверждение данных через сторонние ссылки», - напомнили пензенцам в минздраве.

В ведомстве посоветовали не переходить по присланным ссылкам, не вводить личные данные и покинуть подозрительный чат. Если возникли вопросы, следует позвонить в регистратуру своей поликлиники или по номеру горячей линии 22-98-82.

В январе 2025 года в региональном минздраве также предупреждали пензенцев об атаках мошенников. Злоумышленники звонили людям, представлялись сотрудниками поликлиник и просили актуализировать персональные данные, важные для медицинского обслуживания. Под таким предлогом они получали серию и номер паспорта, СНИЛС и другую чувствительную информацию.