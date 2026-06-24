Закон о заморозке порога доходов для уплаты НДС принят в 1-м чтении

Общество

Закон о заморозке порога доходов для уплаты НДС принят в 1-м чтении
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Во вторник, 23 июня, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В действующем законодательстве предусмотрено поэтапное уменьшение порога предельного дохода с 20 млн рублей в 2026-м до 10 млн рублей в 2028-м. Предложенные изменения сохранят лимит на период 2027-2029 годов.

Снизить порог до 15 млн рублей хотят в 2030-м, а до 10 млн рублей - в 2031-м.

Обязанность платить НДС возникнет, если организация превысит лимит как в предыдущем, так и в текущем году.

Перенести дальнейшее снижение порога выручки бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения, предложил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ) 5 июня.

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