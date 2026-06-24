В Пензе завершают ремонт дороги на проспекте Строителей

В Пензе подходит к концу ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей - на участке от Арбековского путепровода до улицы Глазунова.

«Основные работы по асфальту и разметке выполнены. Осталось доделать разворотные участки», - рассказал утром в среду, 24 июня, глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Планируется, что работы на проспекте Строителей завершат к началу июля. Дорожники обновят полотно на участке 1,5 км.

Ранее Олег Денисов принес извинения горожанам за пробки в Арбекове, образовавшиеся из-за ремонта асфальта после перекладки сетей на улице Лозицкой.

«Жители справедливо возмущаются. Почему так произошло? Когда «Пензавтодор» приступал к ремонту на проспекте Строителей, мы предполагали, что водители поедут в объезд - по проспекту Победы и улице Рахманинова. Но именно там случились коммунальные аварии. Весь транспорт хлынул на Строителей. Асфальтировку пришлось перенести на ночное время, чтобы снизить нагрузку», - пояснил чиновник.