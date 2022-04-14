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Общество

В Пензе поджигателей травы будут искать с помощью квадрокоптера

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В 2021 году в Пензе при пожарах погибли 14 человек, еще 15 получили травмы. Об этом в четверг, 14 апреля, шла речь на заседании комиссии городской думы.

Как доложил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов, чаще всего трагедии происходят в частных домах с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Хотя, по его словам, есть и другие места и причины гибели.

«Для предотвращения пожаров в частном секторе проведено более 600 рейдов, выдано более 25 тысяч памяток. Ежедневно межведомственная комиссия из сотрудников администрации, ГОЧС, соцуправления, полиции и газовой службы проводит рейды», - рассказал Алексей Михайлов.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется социально неадаптированной категории пензенцев: «Есть списки неблагополучных граждан, по этим спискам работаем».

«Выдача памяток - наиболее эффективный и действенный вариант предупреждения возникновения пожаров», - уверен Михайлов. А вот составлять протоколы и штрафовать нарушителей сотрудники его ведомства не имеют права, это прерогатива регионального ГУ МЧС России.

Также речь зашла о пале травы на полях и сжигании мусора на дачах. Алексей Михайлов подчеркнул: мусор жечь можно, но исключительно с соблюдением определенных мер противопожарной безопасности - например, в бочке, размещенной на расстоянии не менее 50 метров от объектов недвижимости. Он также пообещал, что до конца недели будет проведена опашка полей на окраине Пензы, в микрорайоне Заря.

Докладчик отметил, что на конец недели запланирован рейд по микрорайону Заря, в котором будут использоваться квадрокоптеры для отслеживания мест, где сжигается мусор и трава.

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Гость||

А мы будем сбивать эти квадпокоптеры

Гость||

Хорошо,что не с помощью Джавеллинов.

Гость||

На какой даче можно поставить бочку в 50 метрах от дома?))) Такие дачи только у чиновников, а они траву не жгут.

Имя: Гость
Комментарий:

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