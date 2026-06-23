Парковку на Привокзальной площади можно оплачивать по суткам

Оплачивать парковку на Привокзальной площади в Пензе можно по суткам, но для этого придется сделать телефонный звонок.

В редакцию PenzaInform.ru написал горожанин, который часто ездит в командировки и оставляет автомобиль у вокзала на 2-3 дня. В итоге он каждый раз отдает крупную сумму.

«На стенде написано: 1 час стоит 50 рублей. При въезде я получаю талон. Ставлю автомобиль, уезжаю на поезде в другой город. Когда возвращаюсь, сканирую билет, и мне предлагают оплатить только по часам! Например, меня не было 49 часов, и к оплате мне выдают 2 450 рублей. Я читал: есть какой-то способ оплачивать по суткам за 250 рублей. Как это сделать, если автоматически считается по часам?» - поинтересовался пензенец.

Редакция переслала его вопрос в мэрию и получила ответ, подписанный замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдаром Усмановым.

«В случае нахождения автомобиля на территории парковки более 24 часов водителю следует связаться с оператором парковки и сообщить, что данный автомобиль необходимо перевести на посуточный тариф. В таком случае система пересчитает итоговую стоимость за парковку», - говорится в документе.

Номер телефона указан на автомате и на стенде у въезда на парковку - 8-987-071-23-03.