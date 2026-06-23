Семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы до полутора лет

В случае рождения или усыновления второго или последующих детей у родителей будет право воспользоваться «кредитными каникулами» по ипотечным договорам. Такой закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании во вторник, 23 июня.

Длительность льготного периода составит до полутора лет.

«Ранее семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным кредитам только на шесть месяцев и при соблюдении ряда условий», - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что принятый закон позволит помочь семьям с детьми в случае возникновения сложностей при оплате ипотеки. Его действие будет распространяться и на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм, уточнили в Госдуме.

Закон вступит в силу с 1 сентября.