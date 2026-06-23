24 июня погода в Пензенской области существенно не изменится

Общество

24 июня погода в Пензенской области существенно не изменится
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В среду, 24 июня, в Пензенской области ожидается переменная облачность, вероятны кратковременный дождь и гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на среду термометры покажут +10...+15 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Днем будет +19...+24. В ночь на четверг синоптики обещают +8...+13 градусов, прогноз преимущественно без осадков.

В народном календаре 24 июня - день Варнавы. Солнечная погода сулила тепло в июле и августе, бледное солнце на рассвете - ненастье, а пасмурная погода без дождя - засуху.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

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