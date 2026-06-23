Мошенники активировали схему с фейковыми судебными повестками

Мошенники начали использовать схему с фейковыми судебными повестками от имени подразделений Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Это одна из разновидностей атаки с «обратным звонком». Скриншоты, наглядно иллюстрирующие тактику, размещены в канале «Вестник киберполиции» в МАХ.

В извещении некий «полицейский следователь офицер» довольно запутанно уведомляет получателя, что с его IP распространяется детская порнография, в связи с чем начато расследование.

Дополнительные пояснения аферисты обещают предоставить в течение 24 часов после того, как «подозреваемый» отреагирует.

В случае отсутствия ответа на уведомление они грозят применить «серьезные юридические действия».

Если позвонить по указанному в «повестке» номеру, можно попасть под психологическое давление аферистов. Таким образом они и выманивают персональные данные.