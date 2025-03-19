В Пензе прокомментировали запуск маршрута № 35

В Пензе маршрут № 35 работает в тестовом режиме. Микроавтобусы с этим номером горожане заметили в среду, 19 марта.
Официальных сообщений о появлении нового маршрута не было. Пензенцы самостоятельно выяснили: запущены две машины, они будут ходить раз в полчаса, следуя с Воронова по Вишневой, Кижеватова, Окружной и доезжая до Ленинградской. Стоимость проезда - 10 рублей.
Таким образом, маршрут № 35 дублирует часть схемы № 33, на плохую работу которого пензенцы жалуются уже давно.
Комментарий по поводу нового маршрута от представителя регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства появился в телеграм-канале PenzaInform.
«В настоящее время изучается пассажиропоток с ул. Кижеватова до мкр. Западная Поляна, следующего через мкр. Газовый. Автобус работает в тестовом режиме», - написал он.
Дата, когда завершится тестовый режим, не указывается.
О том, что в Пензе по просьбам пассажиров разрабатывается новый подвозящий маршрут, который соединит Окружную и Западную, стало известно в феврале. Информацию давали при обсуждении проблем с маршрутками № 33.
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