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Общество

В Пензе прокомментировали запуск маршрута № 35

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В Пензе маршрут № 35 работает в тестовом режиме. Микроавтобусы с этим номером горожане заметили в среду, 19 марта.

Официальных сообщений о появлении нового маршрута не было. Пензенцы самостоятельно выяснили: запущены две машины, они будут ходить раз в полчаса, следуя с Воронова по Вишневой, Кижеватова, Окружной и доезжая до Ленинградской. Стоимость проезда - 10 рублей.

Таким образом, маршрут № 35 дублирует часть схемы № 33, на плохую работу которого пензенцы жалуются уже давно.

Комментарий по поводу нового маршрута от представителя регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства появился в телеграм-канале PenzaInform.

«В настоящее время изучается пассажиропоток с ул. Кижеватова до мкр. Западная Поляна, следующего через мкр. Газовый. Автобус работает в тестовом режиме», - написал он.

Дата, когда завершится тестовый режим, не указывается.

О том, что в Пензе по просьбам пассажиров разрабатывается новый подвозящий маршрут, который соединит Окружную и Западную, стало известно в феврале. Информацию давали при обсуждении проблем с маршрутками № 33.

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