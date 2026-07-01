На 2 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

2 июля в Пензенской области будет жарко и сухо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +11...+16 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +26...+31 - из-за жары в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

К ночи на пятницу прогнозируется +12...+17, осадков также не ожидается.

На протяжении суток будет дуть северный ветер, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики отметили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области благодаря влиянию поля повышенного давления установится летняя и солнечная погода. Температурный режим окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.