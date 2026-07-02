На участке дороги у ТРЦ «Ритэйл» в Пензе введут ряд ограничений

Общество

На участке дороги у ТРЦ «Ритэйл» в Пензе введут ряд ограничений
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С августа в Пензе введут ряд ограничений на территории у ТРЦ «Ритэйл» (ул. Центральная, 1). Об этом в четверг, 2 июля, предупредило городское управление ЖКХ.

В частности, там запретят остановку большегрузов и ночную стоянку любых транспортных средств.

Максимальная скорость движения по участку должна будет составлять не более 20 км/ч.

На участке дороги у ТРЦ «Ритэйл» в Пензе введут ряд ограничений

«Цель мер - повышение безопасности дорожного движения, обеспечение антитеррористической защищенности населения, а также качественная санитарная уборка территории», - объяснили в управлении.

Водителей попросили учитывать эту информацию и соблюдать правила.

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