В Пензенской области выросло число мест отдыха, где нельзя купаться

В Пензенской области вновь выросло число мест, где не рекомендуется купаться, поскольку вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, опубликованным в среду, 1 июля, список расширился до 22 позиций. Неделей ранее в нем был 21 пляж. Это:

- в Пензе на улице Антонова (ГПЗ-24);

- в Пензе на улице Павлушкина;

- в городе Белинском;

- в поселке Башмаково;

- в селе Березовка (пруд Донгузлей);

- в Сосновоборском районе (Горский пруд);

- в Лопатинском районе (пруд Заречный у села Козловка);

- в Камешкирском районе (Лапшовский пруд в селе Лапшово);

- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в 0,2 км от села Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);

- на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой);

- на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);

- Байкал (Лунинский район, с. Большой Вьяс);

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд).

- Березовая Роща на Пензенском водохранилище (поселок Березовая Роща);

- в Спутнике (Засечное);

- на Суре на улице Сплавной (Ахуны);

- Русеевский пляж (Засечное);

- пруд у больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе;

- ручей Королейка, Белинский.

Теперь добавилось еще одно место: пляж в селе Серман Никольского района.

«Обращаем внимание, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания», - отметили специалисты.