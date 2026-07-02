В Пензенской области выросло число мест отдыха, где нельзя купаться

В Пензенской области вновь выросло число мест, где не рекомендуется купаться, поскольку вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.
Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, опубликованным в среду, 1 июля, список расширился до 22 позиций. Неделей ранее в нем был 21 пляж. Это:
- в Пензе на улице Антонова (ГПЗ-24);
- в Пензе на улице Павлушкина;
- в городе Белинском;
- в поселке Башмаково;
- в селе Березовка (пруд Донгузлей);
- в Сосновоборском районе (Горский пруд);
- в Лопатинском районе (пруд Заречный у села Козловка);
- в Камешкирском районе (Лапшовский пруд в селе Лапшово);
- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд);
- в поселке Тамала (Богдановский пруд);
- в 0,2 км от села Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);
- на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой);
- на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);
- Байкал (Лунинский район, с. Большой Вьяс);
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд).
- Березовая Роща на Пензенском водохранилище (поселок Березовая Роща);
- в Спутнике (Засечное);
- на Суре на улице Сплавной (Ахуны);
- Русеевский пляж (Засечное);
- пруд у больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе;
- ручей Королейка, Белинский.
Теперь добавилось еще одно место: пляж в селе Серман Никольского района.
«Обращаем внимание, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания», - отметили специалисты.