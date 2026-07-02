Мошенники запустили фейковый «Радар БПЛА»

В России появилась новая мошенническая схема с фальшивыми ресурсами, где размещается якобы информация об атаках беспилотников и карты ближайших укрытий, предупредили в МВД РФ.

Страница имитируют систему оповещения «Радар РФ».

Злоумышленники предлагают подключить уведомления. Для этого нужно ввести шестизначный код. Далее жертве приходит сообщение о взломе личного кабинета «госсервиса», а также просьба перезвонить на «выделенную линию поддержки».

Последовавшие указанию россияне сталкиваются с привычным сценарием: аферисты пугают потерей сбережений, уголовной ответственностью за финансирование экстремизма и так далее. Все для того, чтобы заставить жертву самостоятельно связаться с мошенническим кол-центром и поверить, что она говорит с представителями госорганов.

Ранее эксперт предупредил о чат-ботах, в которых якобы дается информация о наличии топлива на заправках и предлагается забронировать место в очереди. Так злоумышленники пытаются получить личные данные или заразить мобильное устройство.