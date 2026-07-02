3 июля планируют отключать свет в 4 микрорайонах Пензы

В пятницу, 3 июля, в Пензе планируются отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Междуречье (Терновка), Цыганском Поселке, Райках и Ахунах.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Аргунова, 16, 16 (блок 2), 29, к/н 94;

- пр-д Аргунова, 1;

- ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22-29, 31, стр. 83;

- ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40;

- ул. Крамского, 1-5, стр. 8, 10-14, 16-38 (четные), к/н 373, з/у 44в;

- ул. Кузнецова, 12, 16;

- ул. Кузнецова/Рузляева;

- ул. Левитана, 16, 30, стр. 35, 35 (стр. 3), 35а, 41, 43, 43Б, 45, 68;

- ул. Левитана/Берсенева, 28/6;

- 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14;

- ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, стр. 6, 6-10, 12, 13, 15, 17-21, 21Б, уч. 22, 24-27, 33, 35;

- ул. Рузляева, 15, 30;

- ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17;

- ул. Яфарова, 4, 6, 8, стр. 67.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68 (четные);

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 13:00 до 15:00:

- Дачный пр-д, 2, 3, 4а, 6, 7, 10, 10а, 12;

- 1-й Дачный пр-д, 4, 5, 7-9, 13;

- ул. Коннозаводская, 2, 4, 6, 8, 8/17;

- ул. Лодочная, 1-5;

- ул. Пристанская, 1, 3, 5, 7;

- ул. Спартаковская, 3, 5, 6а, 7, 7а, 7г, 9Б, 9г, 9к;

- ул. Сплавная, 1-4;

- ул. Школьная, 3-9 (нечетные), 10-13, 15а, 15Б;

- СНТ Дубрава (без уточнений по номерам).

Отключения связаны с работами на сетях по графику.