В Заречном идет капитальный ремонт в технологическом институте

Общество

В Заречном идет капитальный ремонт в технологическом институте
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В Зареченском технологическом институте идет капитальный ремонт. О его ходе в среду, 1 июля, рассказал глава закрытого города Алексей Костин.

В Заречном идет капитальный ремонт в технологическом институте

Крыша уже частично разобрана, на 1-м и 2-м этажах идет демонтаж перегородок между кабинетами для перепланировки помещений по новому проекту.

В Заречном идет капитальный ремонт в технологическом институте

Рабочим предстоит полностью отремонтировать аудитории и коридоры, утеплить фасад, заменить входную группу.

В Заречном идет капитальный ремонт в технологическом институте

Далее для учебного заведения закупят новое оборудование. Средства выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета, часть вложений обеспечили местные предприятия.

В Заречном идет капитальный ремонт в технологическом институте

В планах на лето - создание многофункциональной спортивной площадки с турниками, скамьями для отжимания, тренажерами для кроссфита и прочими спортивными снарядами.

Капремонт должен завершиться к новому учебному году.

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