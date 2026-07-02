ЖК «Лес»: что важно знать будущим новоселам при приемке квартир

Уже в этом году в ЖК «Лес» состоится передача квартир собственникам. Для многих покупателей это первая приемка жилья в новостройке, поэтому закономерно возникает множество вопросов: как проходит процедура, что нужно взять с собой и когда можно приступать к ремонту.

После ввода дома в эксплуатацию каждый участник долевого строительства получит официальное уведомление с указанием даты и времени приемки квартиры. Документ будет направлен Почтой России и подтвердит, что объект сдан, а эскроу-счета раскрыты.

В назначенный день будущие владельцы вместе с представителем Dewell осмотрят квартиру. Во время приемки можно внимательно проверить качество выполненных работ, окна, двери, инженерные системы и другие моменты, прописанные в договоре.

Если будут выявлены замечания, их зафиксируют в документах. При наличии незначительных недостатков передаточный акт можно подписать - застройщик устранит недочеты в согласованные сроки. После подписания акта собственники сразу получат ключи и смогут приступать к ремонту.

Следующий этап - знакомство с управляющей компанией. Ее специалисты расскажут о работе инженерных систем дома, порядке передачи показаний приборов учета и ответят на организационные вопросы.

Для приемки квартиры при себе необходимо иметь в первую очередь паспорт. Если после заключения договора изменились фамилия, паспортные данные или другие персональные сведения, рекомендуется заранее сообщить об этом застройщику и предоставить подтверждающие документы.

Если квартиру принимает представитель собственника, потребуется нотариальная доверенность.

Если жилье оформлено на нескольких участников долевого строительства, на приемке должны присутствовать все. Исключение - дети младше 14 лет. Если кто-то не может прийти лично, потребуется нотариальная доверенность на представителя.

Продолжительность приемки зависит от площади. В среднем осмотр однокомнатной квартиры занимает около часа, двух- или трехкомнатной - до полутора часов.

После подписания передаточного акта застройщик самостоятельно направляет документы в Росреестр для государственной регистрации права собственности. Дополнительно обращаться туда или подавать бумаги самостоятельно не потребуется.

«Передача ключей - один из самых долгожданных моментов для каждого покупателя. Dewell стремится сделать этот процесс максимально понятным, спокойным и комфортным, чтобы будущие жители могли сосредоточиться на самом приятном - знакомстве со своим новым домом», - отметили в компании.

Кстати, возможность стать собственником квадратных метров в ЖК «Лес» еще есть. В продаже осталось всего 14 квартир. Желающие могут выбрать подходящую планировку и встретить новоселье вместе с первыми жителями комплекса.

Подробная информация о наличии и стоимости квартир на сайте.

Застройщик - ООО «СЗ «КОРДОН», ИНН 5836696647, ОГРН 1215800007708. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

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