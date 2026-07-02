С марта 1 600 жителей региона пострадали от укусов клещей

Общество

С марта 1 600 жителей региона пострадали от укусов клещей
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В Пензенской области за неделю с 25 июня по 1 июля к медикам с укусами клещей обратились 100 человек, 27 из них - дети до 14 лет. Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) к врачам пришли 1 618 человек, к которым присосались опасные членистоногие, в том числе 515 детей.

На зараженность боррелиозом исследовали 984 кровососа, снятых с людей, в 253 случаях (25,7%) результаты оказались положительными.

За январь - май этого года специалисты выявили иксодовый клещевой боррелиоз у 10 жителей области. В Пензе зафиксировали 3 случая, столько же в Пензенском районе, 2 - в Бессоновском и по одному в Городищенском и Шемышейском.

«Ведомством организована работа с населением. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение репеллентов и инсектоакарицидных средств», - сообщили в управлении.

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